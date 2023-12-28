В Башкирии младенец получил ожоги кипятком: врачи пересадили ему кожу

На днях в уфимском ожоговом центре была проведена сложная операция по пересадке кожи шестимесячному ребенку, получившему серьезные ожоги после того, как на него вылился кипяток из чайника.

О случае из медицинской практики рассказал министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин. У малыша оказались повреждены кожные покровы на 32% поверхности тела, в частности на голове и правой руке, что и потребовало оперативного вмешательства по пересадке кожи в этих местах.

Ребенку была оказана высококвалифицированная медпомощь с использованием передовых технологий. После хирургического вмешательства маленький пациент проходил курс реабилитации на специальной флюидизирующей установке, представляющей собой ванну с подвижным сыпучим наполнителем, который при подаче воздуха создает эффект "плавающей подушки". Такое лечение позволило минимизировать контакт поврежденных участков кожи младенца с твердыми поверхностями и ускорить процесс заживления ран.

В заключение Айрат Рахматуллин обратился к родителям малолетних детей с призывом быть более бдительными и осторожными, поскольку, по статистике, каждый пятый несчастный случай с малышами связан с ожогами.

Читайте также: Врачи Башкирии провели уникальную операцию по имплантации шунта в мозг девочки

Автор: Семен Подгорный

Фото: Минздрав РБ