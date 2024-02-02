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Неожиданно: главный тренер «Салавата Юлаева» оказался удивлен действиями хоккеиста

Неожиданно: главный тренер «Салавата Юлаева» оказался удивлен действиями хоккеиста

«Салават Юлаев» одержал впечатляющую победу над «Ладой» со счётом 5:2 в захватывающем матче КХЛ. Главный тренер команды Виктор Козлов поделился своим мнением об игре.

Он отметил превосходное владение шайбой и позиционирование на льду со стороны игроков «Салавата Юлаева», подчеркнув важность победы в первом домашнем матче после длительного перерыва.

Особое внимание Виктор Козлов уделил голу Данила Алалыкина с элементами лакросса, который вызвал бурю эмоций как у болельщиков, так и у тренера. Козлов выразил восхищение спортивным мастерством молодых хоккеистов команды, отметив, что если они способны на такие действия на льду, то почему бы этого и не делать.

Главный тренер «Салавата Юлаева» также подчеркнул важность предстоящих матчей с СКА и ЦСКА, намекая на необходимость разумного распределения сил игроков в этих встречах. Он выразил уверенность в потенциале хоккеистов команды, особо выделив Алалыкина и Огирчука, отметив их влияние на игру коллектива и готовность к новым испытаниям в предстоящих матчах.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ХК "Салават Юлаев"
Теги: ХК Салават Юлаев
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