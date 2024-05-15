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В Башкирии вандалы повредили памятники на кладбище

В Башкирии вандалы повредили памятники на кладбище

21:58, 15 май 2024

В селе Скворчиха Ишимбайского района произошло вопиющее происшествие: на местном кладбище были повреждены памятники на нескольких могилах.

О вандализме сообщила в полицию обеспокоенная жительница села. На место происшествия выехала следственная группа.

Сотрудники МВД уже приступили к поиску и установлению личности злоумышленников. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по данному факту.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Ишимбайский район происшествия вандализм
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