Водолазы обнаружили тело пропавшего в Башкирии мужчины
19:28, 23 сен 2024
В Абзелиловском районе Башкирии п осле нескольких дней поисков, спасатели обнаружили тело мужчины, пропавшего без вести 18 сентября.
43-летний житель района ушел из дома и не вернулся. Обеспокоенные родственники обратились за помощью в экстренные службы. Предположительно, мужчина мог утонуть в реке Малый Кизил, протекающей неподалеку от села Баимово.
На место происшествия выехали водолазы Государственного комитета по чрезвычайным ситуациям. После нескольких часов поисков, в 12:30, тело пропавшего было обнаружено.
Сейчас сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.
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Автор: Алия Карачурина
Фото: Госкомитет РБ по ЧС
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