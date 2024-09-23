Водолазы обнаружили тело пропавшего в Башкирии мужчины

19:28, 23 сен 2024

В Абзелиловском районе Башкирии п осле нескольких дней поисков, спасатели обнаружили тело мужчины, пропавшего без вести 18 сентября.

43-летний житель района ушел из дома и не вернулся. Обеспокоенные родственники обратились за помощью в экстренные службы. Предположительно, мужчина мог утонуть в реке Малый Кизил, протекающей неподалеку от села Баимово.

На место происшествия выехали водолазы Государственного комитета по чрезвычайным ситуациям. После нескольких часов поисков, в 12:30, тело пропавшего было обнаружено.

Сейчас сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.

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Автор: Алия Карачурина

Фото: Госкомитет РБ по ЧС