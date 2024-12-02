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Уфимские хоккеисты одержали четвёртую победу подряд в матче с «Трактором»

Уфимские хоккеисты одержали четвёртую победу подряд в матче с «Трактором»

19:56, 02 дек 2024

«Салават Юлаев» продолжает победную серию в КХЛ – уфимцы на родном льду разнесли лидера конференции «Трактор» со счётом 4:1.

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Автор: Семен Подгорный
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