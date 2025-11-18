Все новости Уфы и Башкортостана
В Уфе разыскивают гражданина Таджикистана, задолжавшего более 230 тысяч рублей по алиментам

В Уфе разыскивают гражданина Таджикистана, задолжавшего более 230 тысяч рублей по алиментам

22:05, 18 ноя 2025

Судебные приставы Башкирии разыскивают 28-летнего гражданина Таджикистана Изатулло А. Он не платит алименты на своего несовершеннолетнего ребёнка, и его долг превысил 230 тысяч рублей.

Мужчину объявили в федеральный розыск и запретили ему выезжать из России. По информации приставов, мужчина официально не трудоустроен и может находиться на территории Свердловской области.

Если вы видели Изатулло А. или знаете, где он может быть, пожалуйста, сообщите об этом приставам. Ваша информация поможет ребёнку получить положенную по закону поддержку.

Телефоны дежурной части ГУФССП по Башкортостану:

8 (347) 251-15-87

8 (347) 273-56-40.

Автор: Семен Подгорный
Теги: алименты
