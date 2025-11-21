Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная »
logtype

В Башкирии всплеск гриппа: 19 тысяч заболевших, школы вводят карантин

В Башкирии всплеск гриппа: 19 тысяч заболевших, школы вводят карантин

22:33, 21 ноя 2025

В регионе началась активная фаза распространения болезни. Вирус гриппа циркулирует в Башкирии уже три недели, но сейчас ситуация обострилась. Только за последние семь дней врачи зафиксировали 19 тысяч случаев респираторных заболеваний.

Главные пострадавшие — дети, они составляют ровно половину всех заболевших. Чтобы остановить цепочку заражений, учебные заведения начали вводить ограничения. На данный момент пять классов в разных школах республики уже отправили на карантин. Это вынужденная мера изоляции, которая помогает сдержать инфекцию.

В Роспотребнадзоре напоминают: самым надежным способом защиты остается вакцинация. Прививка готовит иммунитет к встрече с вирусом и снижает риск тяжелого течения болезни.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Сколько дней заразен человек при гриппе? Ответ врача Поповой

Читайте также:

Сколько дней заразен человек при гриппе? Ответ врача Поповой
Автор: Семен Подгорный
Фото: Newsbash
Теги: грипп карантин
Читайте также

В Башкирии выросла заболеваемость ОРВИ
Здравоохранение в Башкирии
В Башкирии выросла заболеваемость ОРВИ
Заболеваемость респираторными инфекциями в Башкирии выросла на 2,2% за неделю
Здравоохранение в Башкирии
Заболеваемость респираторными инфекциями в Башкирии выросла на 2,2% за неделю
В Башкирии приостанавливают работу школ из-за вспышки ОРВИ
Образование в Башкирии
В Башкирии приостанавливают работу школ из-за вспышки ОРВИ
В Башкирии закрыли на карантин детсад и школы из-за эпидемии гриппа
Здравоохранение в Башкирии
В Башкирии закрыли на карантин детсад и школы из-за эпидемии гриппа


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен