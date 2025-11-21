В Башкирии всплеск гриппа: 19 тысяч заболевших, школы вводят карантин

22:33, 21 ноя 2025

В регионе началась активная фаза распространения болезни. Вирус гриппа циркулирует в Башкирии уже три недели, но сейчас ситуация обострилась. Только за последние семь дней врачи зафиксировали 19 тысяч случаев респираторных заболеваний.

Главные пострадавшие — дети, они составляют ровно половину всех заболевших. Чтобы остановить цепочку заражений, учебные заведения начали вводить ограничения. На данный момент пять классов в разных школах республики уже отправили на карантин. Это вынужденная мера изоляции, которая помогает сдержать инфекцию.

В Роспотребнадзоре напоминают: самым надежным способом защиты остается вакцинация. Прививка готовит иммунитет к встрече с вирусом и снижает риск тяжелого течения болезни.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Newsbash