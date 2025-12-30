В Уфе врачи вылечили 64-летнего пациента от рака без операции
22:17, 30 дек 2025
64-летний житель Башкортостана избавился от онкологии прямой кишки без хирургического вмешательства. Случай произошел в Республиканском онкодиспансере, о чем сообщило региональное Минздрав.
Мужчина обратился к докторам после того, как заметил кровянистые и слизистые выделения в кале. Диагностика выявила новообразование размером 45 на 22 на 29 миллиметров, которое проросло в мышечную ткань. Врачи также обнаружили метастаз в близлежащем лимфатическом узле.
Пациенту назначили химиолучевую терапию, чтобы сократить размеры опухоли перед планируемой операцией. Облучению подвергли и пораженный лимфоузел. Результат превзошел ожидания — контрольная диагностика показала полное исчезновение злокачественного образования.
Повторная биопсия кишечной стенки не обнаружила следов болезни, и необходимость в операции отпала.
Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.