В Башкирии инспекторы ДПС помогли водителю выбраться из оврага

21:38, 21 янв 2026

В Ишимбайском районе Башкирии произошел инцидент с водителем, который съехал с трассы. О случае сообщил руководитель республиканской Госавтоинспекции Владимир Севастьянов.

Машина оказалась в овраге, и её владелец не смог самостоятельно выехать из западни. Мужчина позвонил в службу спасения с просьбой о помощи. На место происшествия прибыли инспекторы дорожно-патрульной службы со специальной техникой. Во время операции по эвакуации транспортного средства пассажир ожидал в салоне служебного автомобиля полиции.

Пострадавший выразил признательность командиру отделения ДПС ОГИБДД ОМВД России по Ишимбайскому району Айрату Габбасову и госинспектору дорожного надзора Александру Мишакову за быстрое реагирование и качественное выполнение работы.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГАИ по РБ