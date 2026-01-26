В Башкирии разыскивают отца, задолжавшего ребенку более 3 млн рублей

21:31, 26 янв 2026

В Башкортостане судебные исполнители объявили розыск отца-должника, накопившего гигантскую задолженность перед собственным сыном. ГУФССП России по Республике Башкортостан сообщило о поиске 36-летнего Виталия Р.

Житель Ишимбая скрывается от уплаты алиментов на содержание несовершеннолетнего сына, которому сейчас 16 лет. Приставы Ишимбайского района возбудили исполнительное производство, однако должник уклоняется от выполнения обязательств. За годы неуплаты накопился долг свыше трех миллионов рублей.

По данным ведомства, должник предположительно находится в Санкт-Петербурге. Служба обращается к гражданам: если вам известно что-либо о местонахождении разыскиваемого, звоните по номеру 8 (347) 273-56-40 .

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Читайте также: Жительницу Уфы объявили в розыск за долг по алиментам более 1 млн рублей

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГУФССП России по РБ