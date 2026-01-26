Все новости Уфы и Башкортостана
В Башкирии разыскивают отца, задолжавшего ребенку более 3 млн рублей

21:31, 26 янв 2026

В Башкортостане судебные исполнители объявили розыск отца-должника, накопившего гигантскую задолженность перед собственным сыном. ГУФССП России по Республике Башкортостан сообщило о поиске 36-летнего Виталия Р.

Житель Ишимбая скрывается от уплаты алиментов на содержание несовершеннолетнего сына, которому сейчас 16 лет. Приставы Ишимбайского района возбудили исполнительное производство, однако должник уклоняется от выполнения обязательств. За годы неуплаты накопился долг свыше трех миллионов рублей.

По данным ведомства, должник предположительно находится в Санкт-Петербурге. Служба обращается к гражданам: если вам известно что-либо о местонахождении разыскиваемого, звоните по номеру 8 (347) 273-56-40 .

Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУФССП России по РБ
Теги: Ишимбай происшествия в Ишимбае алименты
