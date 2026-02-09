Все новости Уфы и Башкортостана
Избил до потери слуха и увёз — в Уфе судят мужчину за расправу над автослесарем

22:21, 09 фев 2026

Прокуратура Башкирии направила в суд дело 39-летнего уфимца, обвиняемого в похищении человека и нанесении тяжкого вреда здоровью. Информацию подтвердила пресс-служба надзорного ведомства.

В марте 2025-го года фигурант решил, что автомобиль его родственника починили плохо, и явился к мастеру с требованием переделать работу. Получив отказ, дважды ударил слесаря кулаком по голове — удары оказались такой силы, что тот потерял слух. Затем посадил мастера в машину и повёз к гаражам, но по дороге бросил на обочине и скрылся. Дело скоро рассмотрят в суде.

Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
Теги: Уфа происшествия Уфа побои
