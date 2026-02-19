Ударил спящего брата ножом в грудь: жителя Башкирии осудили за пьяную расправу
21:35, 19 фев 2026
В Башкирии вынесен приговор 36-летнему жителю Калтасинского района, который ударил родного брата ножом в грудь, пока тот спал. Об этом сообщила прокуратура республики.
Инцидент произошёл в декабре 2025 года. Братья вместе употребляли алкоголь, в какой-то момент между ними вспыхнула ссора. Когда потерпевший заснул, его родственник схватил нож и нанёс удар в область груди. Пострадавший получил тяжкий вред здоровью.
Обвиняемый полностью признал вину. Суд назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы.
