Застрявших в ОАЭ жителей Башкирии начали возвращать домой: первый борт сел в Уфе

21:29, 08 мар 2026

В уфимском аэропорту приземлился первый рейс с туристами из Эмиратов — на борту оказались около 180 жителей Башкирии, застрявших из-за ближневосточного конфликта. Более тысячи человек пока остаются в ОАЭ.

Утром 8 марта в Международном аэропорту Уфы приземлился первый самолёт из Объединённых Арабских Эмиратов с жителями Башкирии на борту. Как сообщили в Министерстве внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности республики, рейс стал первым регулярным после того, как авиасообщение оказалось нарушено из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Домой вернулись порядка 180 человек, которые не могли покинуть Эмираты на протяжении последних дней. Однако ситуация далека от разрешения. По данным туроператоров Pegas Touristik, Coral Travel, Sanmar, Anex Tour и Fun&Sun, в ОАЭ по-прежнему находятся свыше тысячи организованных туристов, ранее вылетевших на отдых именно из Уфы.

Как возвращают застрявших

В министерстве уточнили, что более 350 жителей Башкирии к этому моменту уже добрались до России. Для ускорения процесса вывозные рейсы решено направлять через крупные транспортные узлы — Москву, Казань и Екатеринбург. Оттуда туристы самостоятельно добираются до Уфы наземным транспортом.

Когда ждать следующие рейсы

Авиакомпании постепенно восстанавливают полётные программы. Представитель flydubai заявил о возвращении к регулярному расписанию — ближайший рейс в Уфу предварительно намечен на 10 марта. Параллельно Аэрофлот открыл продажу билетов из Эмиратов на период с 8 по 11 марта, что даёт дополнительные варианты для возвращения. В ведомстве подчеркнули, что работа по вывозу жителей республики ведётся в ежедневном режиме.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Министерства внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности РБ