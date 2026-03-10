Все новости Уфы и Башкортостана
Володин анонсировал новые законы о тарифах ЖКХ — чиновникам грозит дисквалификация

21:00, 10 мар 2026

Вячеслав Володин анонсировал законопроекты об усилении контроля за коммунальными тарифами. ФАС получит расширенные полномочия, а нарушителям грозит безальтернативная дисквалификация.

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин сообщил о подготовке новых мер по ужесточению надзора за формированием тарифов в сфере жилищно-коммунального хозяйства. По его словам, граждане продолжают массово обращаться с жалобами на необоснованно высокие суммы в квитанциях за коммунальные услуги.

Спикер нижней палаты парламента напомнил, что в прошлом году благодаря проверкам удалось обнаружить неправомерно начисленные платежи на сумму более 50 миллиардов рублей. При этом Федеральная антимонопольная служба отмечает резкий рост случаев игнорирования региональными властями вынесенных предписаний — с 14 в 2023 году до 93 в 2024–2025 годах.

Володин заявил, что уже 11 марта депутаты рассмотрят ряд законопроектов, предусматривающих расширение полномочий ФАС в области тарифного регулирования. Кроме того, планируется усилить персональную ответственность чиновников за систематическое неисполнение требований антимонопольного ведомства — вплоть до безальтернативной дисквалификации сроком до трёх лет.

«Предлагаемые нормы позволят защитить ваши права и навести порядок в сфере начисления платы за коммунальные услуги», — подчеркнул председатель Госдумы.

Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
