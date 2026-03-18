Нож в сердце за слово: в Башкирии мужчину приговорили к 7,5 годам за убийство знакомого
22:12, 18 мар 2026
В Чишминском районе Башкирии 55-летний мужчина получил 7,5 лет колонии за убийство знакомого ножом.
Суд вынес приговор по делу об убийстве в Чишминском районе. 55-летний местный житель проведёт семь с половиной лет в колонии строгого режима. Об этом сообщает прокуратура республики.
В сентябре 2025 года двое знакомых повздорили. Нетрезвый мужчина в разгар конфликта нанёс собеседнику удар ножом в область сердца — тот скончался на месте.
Подсудимый вину не признал, однако суд назначил реальный срок.
Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.
Читайте также:«Расстреляйте его прямо здесь»: бабушка умоляла полицию после того, как нашла останки дочери в квартире внука
Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
Читайте также
Человек и закон в Башкирии
Житель Башкирии получил 8 лет за убийство незваного гостя
Человек и закон в Башкирии
Жителю Башкирии ужесточили приговор за покушение на убийство
Человек и закон в Башкирии
Жителя Башкирии приговорили к 17 годам колонии за убийство
Человек и закон в Башкирии
Житель Башкирии получил 10 лет колонии за убийство сожительницы