Нож в сердце за слово: в Башкирии мужчину приговорили к 7,5 годам за убийство знакомого

22:12, 18 мар 2026

В Чишминском районе Башкирии 55-летний мужчина получил 7,5 лет колонии за убийство знакомого ножом.

Суд вынес приговор по делу об убийстве в Чишминском районе. 55-летний местный житель проведёт семь с половиной лет в колонии строгого режима. Об этом сообщает прокуратура республики.

В сентябре 2025 года двое знакомых повздорили. Нетрезвый мужчина в разгар конфликта нанёс собеседнику удар ножом в область сердца — тот скончался на месте.

Подсудимый вину не признал, однако суд назначил реальный срок.

Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
Теги: Чишминский район происшествия в Чишминском районе убийство суд
