В Башкирии водитель «Лады» погибла после столкновения с КамАЗом
22:09, 26 мар 2026
В Чишминском районе Республики Башкортостан произошла авария со смертельным исходом. Об этом сообщила пресс-служба республиканской ГАИ.
26 марта на шестом километре трассы Бишкази—Дмитриевка столкнулись легковой автомобиль и грузовик.
По предварительным данным, 61-летняя водитель Лада Калина не пропустила КамАЗ под управлением 57-летнего водителя. От полученных травм женщина скончалась на месте.
Обстоятельства аварии устанавливаются.
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГАИ по РБ
