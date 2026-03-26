В Башкирии водитель «Лады» погибла после столкновения с КамАЗом

22:09, 26 мар 2026

В Чишминском районе Республики Башкортостан произошла авария со смертельным исходом. Об этом сообщила пресс-служба республиканской ГАИ.

26 марта на шестом километре трассы Бишкази—Дмитриевка столкнулись легковой автомобиль и грузовик.

По предварительным данным, 61-летняя водитель Лада Калина не пропустила КамАЗ под управлением 57-летнего водителя. От полученных травм женщина скончалась на месте.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

Автор: Семен Подгорный
Фото: ГАИ по РБ
Теги: Чишминский район происшествия в Чишминском районе дтп в чишминском районе
