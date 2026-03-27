Мать троих детей в Башкирии получила реальный срок за долг по алиментам
21:44, 27 мар 2026
35-летняя жительница Давлекановского района Башкирии осуждена за уклонение от уплаты алиментов. Об этом сообщила прокуратура республики.
Суд обязал женщину содержать троих несовершеннолетних детей — сына и двух дочерей. Однако она систематически не исполняла это решение и не участвовала в воспитании детей. Задолженность превысила один миллион рублей.
Женщина признала вину. Ранее её уже привлекали к ответственности за аналогичное нарушение. С учётом рецидива суд назначил четыре месяца лишения свободы в колонии-поселении.
Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.
Автор: Семен Подгорный
Читайте также
Человек и закон в Башкирии
В Башкирии мать вернула сына после лишения родительских прав
Человек и закон в Башкирии
Житель Башкирии отработает 40 часов за долг по алиментам в миллион рублей
Человек и закон в Башкирии
Жительницу Башкирии посадили на 10 месяцев за неуплату алиментов
Человек и закон в Башкирии
В Башкирии мать оставила младенца и задолжала ему миллион рублей