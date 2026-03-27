Мать троих детей в Башкирии получила реальный срок за долг по алиментам

21:44, 27 мар 2026

35-летняя жительница Давлекановского района Башкирии осуждена за уклонение от уплаты алиментов. Об этом сообщила прокуратура республики.

Суд обязал женщину содержать троих несовершеннолетних детей — сына и двух дочерей. Однако она систематически не исполняла это решение и не участвовала в воспитании детей. Задолженность превысила один миллион рублей.

Женщина признала вину. Ранее её уже привлекали к ответственности за аналогичное нарушение. С учётом рецидива суд назначил четыре месяца лишения свободы в колонии-поселении.

Автор: Семен Подгорный