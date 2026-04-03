Студенты из Башкирии получили реальные сроки за драку в общежитии
21:26, 03 апр 2026
Стерлитамакский суд огласил приговор по делу о групповой драке в университетском общежитии. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Республики Башкортостан.
Инцидент произошёл в марте прошлого года: один из студентов пришёл к приятелю в комнату, чтобы урегулировать спор. Выяснение отношений между несколькими учащимися переросло в рукоприкладство, и один из участников конфликта получил телесные повреждения.
Троим осуждённым назначены наказания в виде лишения свободы сроком на 2 года и 2 года 2 месяца соответственно.
Автор: Семен Подгорный
