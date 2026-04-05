В Башкирии простились с сержантом Вадимом Муслимовым, погибшим в ходе СВО

21:47, 05 апр 2026

В Республике Башкортостан прошли похороны участника специальной военной операции, сержанта Вадима Муслимова. Траурная церемония состоялась в селе Ахуново Учалинского района. Об этом сообщила администрация муниципалитета.

Муслимов родился в Ахуново в 1988 году, окончил местную школу. Срочную службу проходил в 2008–2009 годах. В сентябре 2022 года был призван по мобилизации.

В районной администрации отметили, что военнослужащий пользовался уважением среди сослуживцев и высоко ценился командованием. По словам представителей муниципалитета, Муслимов до конца исполнил воинский долг и останется в памяти близких и земляков примером стойкости и мужества.

Автор: Семен Подгорный

Фото: администрация Учалинского района