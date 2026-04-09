Жителя Магнитогорска осудили за гибель подростка в ДТП в Башкирии
22:08, 09 апр 2026
В Абзелиловском районе Башкирии суд приговорил жителя Магнитогорска за аварию, унёсшую жизнь ребёнка. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры республики.
В апреле прошлого года на 275-м километре трассы «Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск» водитель внедорожника «Митсубиси Паджеро» пересёк осевую линию и врезался в «Мазду СХ-5». Несовершеннолетний пассажир второго автомобиля скончался на месте, его родители были госпитализированы с тяжёлыми повреждениями.
Обвиняемый свою причастность к произошедшему не признал. Тем не менее суд назначил ему два года отбывания наказания в колонии-поселении, а также запретил управлять транспортными средствами сроком на три года.
