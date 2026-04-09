Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная »
logtype

Жителя Магнитогорска осудили за гибель подростка в ДТП в Башкирии

22:08, 09 апр 2026

В Абзелиловском районе Башкирии суд приговорил жителя Магнитогорска за аварию, унёсшую жизнь ребёнка. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры республики.

В апреле прошлого года на 275-м километре трассы «Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск» водитель внедорожника «Митсубиси Паджеро» пересёк осевую линию и врезался в «Мазду СХ-5». Несовершеннолетний пассажир второго автомобиля скончался на месте, его родители были госпитализированы с тяжёлыми повреждениями.

Обвиняемый свою причастность к произошедшему не признал. Тем не менее суд назначил ему два года отбывания наказания в колонии-поселении, а также запретил управлять транспортными средствами сроком на три года.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
Теги: суд
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен