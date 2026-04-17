В Башкирии простились с водителем пожарной охраны, погибшим при атаке беспилотников на Стерлитамак
22:26, 17 апр 2026
В Башкортостане состоялись похороны водителя пожарной охраны Сергея Громова, который погиб в ходе удара беспилотных летательных аппаратов по промышленной зоне Стерлитамака утром 15 апреля. О церемонии прощания сообщил в социальных сетях глава городской администрации Эмиль Шаймарданов.
Громов большую часть карьеры проработал водителем в организации «Защита». Шаймарданов принёс соболезнования семье погибшего и отметил, что тот решительно отправился защищать жителей города и сотрудников предприятия.
Согласно имеющимся данным, в то утро над промышленным районом Стерлитамака было перехвачено несколько БПЛА. Обломки сбитых аппаратов упали на территорию предприятия, что и стало причиной гибели Громова.
Глава Башкирии Радий Хабиров заявил о готовности оказать семье погибшего всестороннюю поддержку. Генеральный директор АО «Росхим» Эдуард Давыдов также подтвердил, что родственникам окажут необходимую помощь. Следственный комитет России возбудил уголовное дело в связи с действиями ВСУ против мирных жителей Стерлитамака.
По данным Министерства обороны РФ, в тот день над территорией страны в общей сложности было уничтожено 19 беспилотников.
Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.
Читайте также:Водитель пожарного расчёта погиб при атаке беспилотников на предприятие в Стерлитамаке