В Башкирии простились с водителем пожарной охраны, погибшим при атаке беспилотников на Стерлитамак

22:26, 17 апр 2026

В Башкортостане состоялись похороны водителя пожарной охраны Сергея Громова, который погиб в ходе удара беспилотных летательных аппаратов по промышленной зоне Стерлитамака утром 15 апреля. О церемонии прощания сообщил в социальных сетях глава городской администрации Эмиль Шаймарданов.

Громов большую часть карьеры проработал водителем в организации «Защита». Шаймарданов принёс соболезнования семье погибшего и отметил, что тот решительно отправился защищать жителей города и сотрудников предприятия.

Согласно имеющимся данным, в то утро над промышленным районом Стерлитамака было перехвачено несколько БПЛА. Обломки сбитых аппаратов упали на территорию предприятия, что и стало причиной гибели Громова.

Глава Башкирии Радий Хабиров заявил о готовности оказать семье погибшего всестороннюю поддержку. Генеральный директор АО «Росхим» Эдуард Давыдов также подтвердил, что родственникам окажут необходимую помощь. Следственный комитет России возбудил уголовное дело в связи с действиями ВСУ против мирных жителей Стерлитамака.

По данным Министерства обороны РФ, в тот день над территорией страны в общей сложности было уничтожено 19 беспилотников.

Водитель пожарного расчёта погиб при атаке беспилотников на предприятие в Стерлитамаке

Читайте также:

Водитель пожарного расчёта погиб при атаке беспилотников на предприятие в Стерлитамаке
Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети Эмиля Шаймарданова
Теги: Стерлитамак происшествия в Стерлитамаке атака БПЛА
Читайте также

Водитель пожарного расчёта погиб при атаке беспилотников на предприятие в Стерлитамаке
Происшествия в Башкирии
Водитель пожарного расчёта погиб при атаке беспилотников на предприятие в Стерлитамаке
Хабиров рассказал Шойгу о многоуровневой защите Башкирии от атак беспилотников
Политика в Башкирии
Хабиров рассказал Шойгу о многоуровневой защите Башкирии от атак беспилотников
В Башкирии простились с участником СВО Айбулатом Хуснутдиновым
Общество в Башкирии
В Башкирии простились с участником СВО Айбулатом Хуснутдиновым
В Башкирии простились с 34-летним участником СВО Максимом Шевалдиным
Общество в Башкирии
В Башкирии простились с 34-летним участником СВО Максимом Шевалдиным


