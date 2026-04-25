В Башкирии простились с контрактником Альбертом Касимовым

21:59, 25 апр 2026

24 апреля в селе Ахуново Учалинского района Республики Башкортостан прошла церемония прощания с участником специальной военной операции Альбертом Касимовым. О гибели военнослужащего сообщила администрация Учалинского района.

На траурную церемонию пришли глава районной администрации Руслан Гилязетдинов, родственники и друзья погибшего, ветераны боевых действий, а также жители села. Все они выразили соболезнования семье военнослужащего.

Альберт Касимов родился в 1987 году в узбекском городе Мубарек. Образование получил в Учалах — окончил среднюю школу, а затем профессиональное училище № 98 по специальности автослесаря и водителя. Впоследствии он заключил контракт с Министерством обороны Российской Федерации.

В период проведения специальной военной операции Касимов нёс службу в рядах Вооружённых Сил России и погиб при исполнении боевых задач.

«Он достойно прошёл путь солдата и до конца выполнил воинский долг. В памяти близких, друзей и земляков он останется примером стойкости и мужества», — говорится в официальном сообщении администрации района.

Автор: Семен Подгорный

Фото: администрация Учалинского района