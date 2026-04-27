В Башкирии детские пособия выплатят раньше срока из-за майских праздников

В Башкирии детские пособия выплатят раньше срока из-за майских праздников

21:29, 27 апр 2026

Из-за майских праздников жители Республики Башкортостан получат ряд детских пособий досрочно. Об этом сообщило отделение Социального фонда России по республике.

29 апреля выплаты через банки поступят семьям с детьми до 17 лет, беременным женщинам, неработающим родителям, ухаживающим за детьми до 1,5 лет, а также получателям пособия на ребёнка военнослужащего по призыву. Те, кто получает средства через почту, будут обслуживаться по стандартному майскому графику.

Выплата из материнского капитала на детей до трёх лет будет перечислена 5 мая. Пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет для работающих граждан направят 7 мая.

Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
Теги: выплаты пособия
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
