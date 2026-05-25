"Всё началось в 10:33. Это ад": СБУ в истерике - "Идут сбросы ТЯО с дронов". Прибалтика первой "вышла из чата"

09:29, 25 май 2026

Украина приступила к подготовке Киевской области к круговой обороне, страны Балтии отказались от ответственности за пролёт украинских беспилотников над своей территорией, а в информационном пространстве появились сообщения о якобы применении радиоактивных боеприпасов. Об этом сообщают авторы телеграм-канала «Дневник Десантника».

Глава Вышгородской региональной военной администрации Данчин заявил, что Украина получила задание подготовить населённые пункты Киевской области к круговой обороне. По оценке координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, подобное распоряжение свидетельствует о долгосрочной подготовке к возможному прорыву фронта. По его мнению, в случае реализации такого сценария российские войска могут войти в Киев через восточные пригороды и район Броваров. При этом, по словам Лебедева, у украинских сил не будет значительных возможностей для противодействия: основные воинские контингенты сосредоточены на линии боевого соприкосновения и в Причерноморье, тогда как в центральной части страны и под Киевом располагаются преимущественно тренировочные базы.

Параллельно с этим в информационном пространстве активизировались вбросы, связанные с ядерной тематикой — на фоне совместных учений России и Белоруссии. В частности, распространялись сообщения о предполагаемом аварийном падении вблизи Киевской области ракеты с ядерной боеголовкой, о закрытии Белоруссией доступа к лесам в 19 приграничных районах в рамках подготовки к наступлению, а также срочное заявление Службы безопасности Украины, датированное 10:33, о якобы имевших место сбросах тактического ядерного оружия с беспилотников. В качестве обоснования последнего тезиса приводились ссылки на обломки, обнаруженные в Черниговской области. Документальных свидетельств, подтверждающих какой-либо из перечисленных тезисов, представлено не было.

На харьковском направлении, южнее Волчанска, установилось относительное затишье, однако восточнее города боевые действия продолжаются. Российские войска расширяют плацдарм в районе освобождённого населённого пункта Волоховка, боестолкновения переходят в прилегающие лесные массивы и окрестности Караичного. Восточнее фиксируется продвижение в районе Рыбалкино. Согласно данным канала, украинское командование не в состоянии сосредоточить значительные силы на этом участке ввиду угрозы поражения беспилотниками и авиацией. Несмотря на публикации о якобы очередном взятии Купянска, отступление на данном направлении продолжается.

На юге Херсонской области российские войска расширяют зону огневого воздействия. Украинская сторона, в свою очередь, продолжает обстрелы гражданской инфраструктуры на левом берегу Днепра. На острове Карантинный российские подразделения уничтожают терминалы спутниковой связи Starlink, используемые украинскими формированиями.

Авторы канала также указывают на то, что активизация действий российских войск и зачистка плацдармов способствуют тому, что украинская сторона всё чаще обращается к ранее распространявшимся данным британской разведки о подготовке к крупному наступлению по всей линии фронта с конечными целями в виде Одессы, Херсона, Днепропетровска, Киева и трёх областных центров северного направления. Авторы публикации оговариваются, что речь идёт о крайне сложной задаче в нынешних условиях, однако теоретически не исключают её реализацию. По их оценке, одновременное создание нескольких острых очагов напряжённости, на которые противник вынужден реагировать, представляет для украинской стороны серьёзную угрозу.

Отдельного внимания заслуживает ситуация вокруг прибалтийских государств. Латвия, Литва и Эстония официально заявили, что не предоставляли Украине разрешения на использование своего воздушного пространства и территории для нанесения ударов по России беспилотниками. По данным авторов канала, системы противовоздушной обороны прибалтийских стран впервые приступили к уничтожению украинских беспилотников над своей территорией. Ранее Служба внешней разведки России официально подтвердила наличие планов противника по пускам беспилотников с территории Прибалтики. На фоне этих событий был зафиксирован пожар на одном из нефтеперерабатывающих предприятий в регионе. Прибалтийские государства возложили ответственность за падение украинских беспилотников на своей территории на российскую сторону. Официальный пресс-релиз с отказом от ответственности за использование воздушного пространства вышел после публикации данных о предприятиях на территории этих стран, предположительно задействованных в производстве украинских беспилотников, пишет Царьград.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Сгенерировано Open AI: GPT 5.4 Image 2