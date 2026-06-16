В июне — сентябрь: полярный циклон выгнал лето из Башкирии

21:59, 16 июн 2026

Из района Северного полюса в Россию вторгся циклон — и забрал с собой лето. Ведущий научный сотрудник Гидрометцентра Евгений Тишковец предупредил: температуры упадут до значений, типичных для сентября.

Москва уже почувствовала удар. В Башкирию и Татарстан пришли затяжные дожди без малейшего намёка на летнее тепло.

В Сибири — два сценария сразу. В одних регионах выпал крупный град, в других установилась жара с пожарами — местные жители ходят в противогазах.

В Башкирии 17 июня ожидается переменная облачность, ночью — грозы, днём — до +29°C. В Уфе ночью +14...+16°C, днём +26...+28°C.

К пятнице, 19 июня, ночи в столице республики охладятся до +13°C. Синоптики «Росгидромета» прогнозируют затяжные дожди с постепенным похолоданием.

Циклон с полюса оказался эффективнее любого кондиционера.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: allbashkiria.ru