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» В Бураевском районе Башкирии в собственном доме сгорел мужчина

В Бураевском районе Башкирии в собственном доме сгорел мужчина

Добавлено: 14.01.19
Просмотров: 76
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Теги: Бураевский район
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В Бураевском районе Башкирии в собственном доме сгорел мужчина
В полпервого ночи 14 января загорелся жилой дом на улице Мира д. Муллино Бураевского района.

На тушение прибыли 2 единицы техники и 5 пожарных, также приехала добровольная местная пожарная команда, полиция и медики. Борьба с огнем продолжалась до 4 утра.

К сожалению, во время тушения пожара обнаружен погибший мужчина.

Предварительная причина возгорания– неосторожное обращение с огнем при курении.  На месте работает дознаватель МЧС России.

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