» Смог над Сибаем будут разгонять вентиляционной установкой

В Сибае в тлеющем карьере появится вентиляционная установка. Ее будут включать в безветрие, чтобы не допускать образования смога над городом.

Монтаж оборудования завершится завтра. Об этом на брифинге сообщил представитель Сибайского филиала предприятия УГОК, сообщает Новости Башкирии сегодня . В свою очередь, мэр Сибая Рустем Афзалов сообщил, что приём врачей «узких» специальностей продлили. Горожане смогут пройти обследование у уфимских медиков до 1 марта. По прогнозам, завтра в Сибае ожидаются мороз и штиль, поэтому концентрация вредных веществ в воздухе может усилиться. Сегодня в городе фиксировали превышение ПДК диоксида серы в пределах от 3 до 11 раз.