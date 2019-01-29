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» В Кармаскалинском районе молодой водитель не справился с управлением и влетел в опору

В Кармаскалинском районе молодой водитель не справился с управлением и влетел в опору

Добавлено: 29.01.19
Просмотров: 57
Рубрика: ---
Теги: Кармаскалинский район
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В Кармаскалинском районе молодой водитель не справился с управлением и влетел в опору

Инцидент произошел утром в минувший понедельник, 28 января, на дороге Бузовьязы - Булгаково в Кармаскалинском районе.

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23-летний парень ехал на ВАЗ-2109 в сторону Булгаково и не справился с управлением. «Девятку» занесло в кювет, она перевернулась и впечаталась в опору линии электропередач, сообщает Новости Башкирии сегодня. От удара крышу автомобиля буквально вмяло в салон. Чтобы поставить машину на колеса, понадобилась спецтехника.

Как сообщили в ГИБДД Башкирии, водителя с травмами увезли на «скорой».

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