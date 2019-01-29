В Кармаскалинском районе молодой водитель не справился с управлением и влетел в опору
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Инцидент произошел утром в минувший понедельник, 28 января, на дороге Бузовьязы - Булгаково в Кармаскалинском районе.
Как сообщили в ГИБДД Башкирии, водителя с травмами увезли на «скорой».
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