В Башкирия грандиозная стройка грозит оставить жителей без имущества и компенсаций
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В Уфе готовятся к строительству Восточного выезда, который соединит трассы М5 и М7. Планы грандиозные – тут и подземный тоннель, и скоростная автомагистраль, одна беда: проходить строительство будет через дачные поселки, в частности СНТ «Ягодка». Власти сразу предупредили: участки будут изымать, выплачивая компенсацию, и даже выделили 120 млн рублей на снос дачных домов, сообщает сайт Newsbash.ru.
- Никто не сказал, что нужно участок приватизировать, вот и получилось, что мы остались без ничего. Сказали, что нас будут сносить, и мы остаёмся и без денег, и без садового участка — вздыхает Вера Зиязетдинова, владелица неприватизированного участка.
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