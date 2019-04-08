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В Башкирия грандиозная стройка грозит оставить жителей без имущества и компенсаций

Добавлено: 08.04.19
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Рубрика: Экономика
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В Башкирия грандиозная стройка грозит оставить жителей без имущества и компенсаций

В Уфе готовятся к строительству Восточного выезда, который соединит трассы М5 и М7. Планы грандиозные – тут и подземный тоннель, и скоростная автомагистраль, одна беда: проходить строительство будет через дачные поселки, в частности СНТ «Ягодка». Власти сразу предупредили: участки будут изымать, выплачивая компенсацию, и даже выделили 120 млн рублей на снос дачных домов, сообщает сайт Newsbash.ru.

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Некоторые садоводы жалуются, что, несмотря на извещение, до сих пор не могут получить обещанную компенсацию. Другие переживают, что не успеют забрать свое имущество, потому что весеннее половодье размыло дороги, и машина попросту не проедет, а в мае уже все пойдет под снос. Третьи и вовсе опасаются остаться без денежной компенсации, поскольку не приватизировали в свое время участки, и теперь они считаются собственностью государства.
- Никто не сказал, что нужно участок приватизировать, вот и получилось, что мы остались без ничего. Сказали, что нас будут сносить, и мы остаёмся и без денег, и без садового участка — вздыхает Вера Зиязетдинова, владелица неприватизированного участка.

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