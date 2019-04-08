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Михаил Юрин назначен генеральным директором АО «Полиэф» в Благовещенске

Добавлено: 08.04.19
Просмотров: 99
Рубрика: Экономика
Теги: Благовещенский район
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Михаил Юрин назначен генеральным директором АО «Полиэф» в Благовещенске

Генеральным директором АО «Полиэф» (входит в «Сибур») назначен Михаил Юрин, с мая 2015 года занимавший должность главного инженера предприятия, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные предприятия. Андрей Кугаевский, руководивший заводом с июля 2016 года, осенью 2018 года возглавил томское предприятие «Сибура». Предприятие сообщает, что господин Юрин проработал в компании 15 лет, сообщает сайт Newsbash.ru.

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Справка:
Михаил Юрин окончил Пермский государственный технический университет по специальности «Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов». В 2004-2011 годах работал на пермском предприятии «Сибура», прошел путь от аппаратчика синтеза до технолога производства, работал экспертом по техническому управлению в корпоративном центре. В 2013-2015 годах — директор по производству ООО «Сибур-Кстово» (Нижегородская область). Господин Юрин является автором нескольких рационализаторских предложений, в том числе с существенным экономическим эффектом, отмечают в компании.

«Полиэф» — единственный производитель терефталевой кислоты в России, также выпускает полиэтилентерефталат — сырье для производства пищевой упаковки.

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