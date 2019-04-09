Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » Коммунальную технику для Уфы закупят в «Кургандормаш»

Коммунальную технику для Уфы закупят в «Кургандормаш»

Добавлено: 09.04.19
Просмотров: 36
Рубрика: Экономика
Комментарии (0)
Загрузка...
Коммунальную технику для Уфы закупят в «Кургандормаш»

Управление коммунального хозяйства и благоустройства мэрии Уфы 5 апреля определило поставщика 12 единиц коммунальной техники для уборки улиц. Победителем аукциона признан его единственный участник — АО «Курганский завод дорожных машин» («Кургандормаш»), сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта составляла 86,8 млн руб. Ценовое предложение единственного участника не уточняется, сообщает сайт Newsbash.ru.

В УФАС Башкирии поступила жалоба на тендер на закупку уборочной техники для Уфы

Читайте также:

В УФАС Башкирии поступила жалоба на тендер на закупку уборочной техники для Уфы
Ранее на эту закупку поступала жалоба в УФАС от Красногорского производителя техники — АО «Бецема» (принадлежит нидерландской «Бегеманн»), где сообщалось, что аукционная документация составлена в интересах «Кургандормаша». Антимонопольное управление признало жалобу необоснованной.

Контракт предусматривает поставку восьми вакуумных подметальное-уборочных машин и пяти универсальных коммунальных машин с комплексом навесного оборудования.

АО «Кургандормаш» специализируется на производстве дорожно-строительной и коммунальной техники. Принадлежит, по данным «СПАРК-Интерфакс», Ксении Авдаловой.

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Новости партнера
Загрузка...
Читайте также
В УФАС Башкирии поступила жалоба на тендер на закупку уборочной техники для Уфы
Экономика
В УФАС Башкирии поступила жалоба на тендер на закупку уборочной техники для Уфы
Уфа закупает новую коммунальную технику на сумму более 100 млн рублей
Экономика
Уфа закупает новую коммунальную технику на сумму более 100 млн рублей
Радий Хабиров пригрозил чиновникам, что не простит отсутствие коммунальной техники
ЖКХ
Радий Хабиров пригрозил чиновникам, что не простит отсутствие коммунальной техники
Министерство образования Башкирии закупит 59 школьных автобусов
Образование
Министерство образования Башкирии закупит 59 школьных автобусов
Башкирия закупит автобусы на 690 млн рублей
Экономика
Башкирия закупит автобусы на 690 млн рублей
На борьбу со снегом в Уфе закупят дополнительно 39 единиц техники
ЖКХ
На борьбу со снегом в Уфе закупят дополнительно 39 единиц техники
В Уфе на 17 перекрёстках появятся новые светофоры
Общество
В Уфе на 17 перекрёстках появятся новые светофоры
Минздрав Башкирии намерен закупить 23 модульных фельшерско-акушерских пункта для сельских районов за 80 млн рублей
Общество / Здравоохранение
Минздрав Башкирии намерен закупить 23 модульных фельшерско-акушерских пункта для сельских районов за 80 млн рублей
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: