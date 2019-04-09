Коммунальную технику для Уфы закупят в «Кургандормаш»
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Управление коммунального хозяйства и благоустройства мэрии Уфы 5 апреля определило поставщика 12 единиц коммунальной техники для уборки улиц. Победителем аукциона признан его единственный участник — АО «Курганский завод дорожных машин» («Кургандормаш»), сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта составляла 86,8 млн руб. Ценовое предложение единственного участника не уточняется, сообщает сайт Newsbash.ru.
Контракт предусматривает поставку восьми вакуумных подметальное-уборочных машин и пяти универсальных коммунальных машин с комплексом навесного оборудования.
АО «Кургандормаш» специализируется на производстве дорожно-строительной и коммунальной техники. Принадлежит, по данным «СПАРК-Интерфакс», Ксении Авдаловой.
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