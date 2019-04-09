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В Башкирии 175 млрд рублей направят на улучшение жизни населения

Добавлено: 09.04.19
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Рубрика: Экономика
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В Башкирии 175 млрд рублей направят на улучшение жизни населения

В ближайшие шесть лет на улучшение жизни в городах и селах республики будет направлено 175 миллиардов рублей. Об этом во вторник, девятого апреля, на заседании Государственного Собрания-Курултая РБ, выступая с отчётом о работе Правительства РБ в 2018 году, заявил врио главы Башкирии Радий Хабиров, сообщает сайт Newsbash.ru.

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По словам руководителя региона, 130 миллиардов из них – это средства федерального и республиканского бюджетов, из внебюджетных источников будет выделены 45 млрд. рублей.

Уже с этого года эти вложения начнут работать. И люди, я уверен, ощутят на себе хорошие перемены в своей жизни.  Радий Хабиров, врио Главы РБ.

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