В Башкирии 175 млрд рублей направят на улучшение жизни населения

В ближайшие шесть лет на улучшение жизни в городах и селах республики будет направлено 175 миллиардов рублей. Об этом во вторник, девятого апреля, на заседании Государственного Собрания-Курултая РБ, выступая с отчётом о работе Правительства РБ в 2018 году, заявил врио главы Башкирии Радий Хабиров, сообщает сайт Newsbash.ru.



По словам руководителя региона, 130 миллиардов из них – это средства федерального и республиканского бюджетов, из внебюджетных источников будет выделены 45 млрд. рублей.Уже с этого года эти вложения начнут работать. И люди, я уверен, ощутят на себе хорошие перемены в своей жизни. Радий Хабиров, врио Главы РБ.