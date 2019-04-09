Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » В Уфе появится еще больше автобусов

В Уфе появится еще больше автобусов

Добавлено: 09.04.19
Просмотров: 101
Рубрика: Экономика
Теги: Уфа
Комментарии (0)
Загрузка...
В Уфе появится еще больше автобусов

Врио главы Башкирии во время выступления на Госсобрании – Курултае Башкирии рассказал о том, что в столице республики обновится автопарк, сообщает сайт Newsbash.ru.

«Башавтотранс» намерен закупить сто вместительных автобусов для Уфы

Читайте также:

«Башавтотранс» намерен закупить сто вместительных автобусов для Уфы
– Обновляем автобусный парк. Я был в Стерлитамаке и посмотрел, какой замечательный там автопарк. Такую же задачу мы поставили и по Уфе, – отметил Радий Хабиров.
По его словам, в Уфе до конца года появится 240 новых автобусов частных перевозчиков. В этом квартале 100 автобусов большей вместимости также получит и «Башавтотранс».  В течение года будут приобретены ещё 77 автобусов.
– Транспорт должен быть своевременным и комфортабельным, а все сервисы, которые предлагают транспортные компании – современными, – добавил врио главы.
Ралий Хабиров также сообщил, что за последние месяцы повысилась доступность и качество пассажирских перевозок. Выведены нелегалы с этого рынка.
– Ещё работа в этой части предстоит, но мы здесь существенно продвинулись, – считает он.

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Новости партнера
Загрузка...
Читайте также
В Башкирии продумают меры поощрения водителей школьных автобусов
Политика
В Башкирии продумают меры поощрения водителей школьных автобусов
В Башкирии займутся улучшением качества пассажирских перевозок
Политика
В Башкирии займутся улучшением качества пассажирских перевозок
В Стерлитамак поступит 20 новых автобусов для "Башавтотранса"
Экономика
В Стерлитамак поступит 20 новых автобусов для "Башавтотранса"
В Башкирии в школы поступят 35 новых автобусов
Образование
В Башкирии в школы поступят 35 новых автобусов
Башкирия закупит автобусы на 690 млн рублей
Экономика
Башкирия закупит автобусы на 690 млн рублей
«Башавтотранс» намерен закупить сто вместительных автобусов для Уфы
Экономика
«Башавтотранс» намерен закупить сто вместительных автобусов для Уфы
В Уфе доля нелегальных перевозчиков составляет 42%
Общество
В Уфе доля нелегальных перевозчиков составляет 42%
Башкирия до конца года получит 25 автомобилей скорой помощи и 41 школьный автобус
Экономика
Башкирия до конца года получит 25 автомобилей скорой помощи и 41 школьный автобус
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: