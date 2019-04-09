В Уфе появится еще больше автобусов

Врио главы Башкирии во время выступления на Госсобрании – Курултае Башкирии рассказал о том, что в столице республики обновится автопарк, сообщает сайт Newsbash.ru.



– Обновляем автобусный парк. Я был в Стерлитамаке и посмотрел, какой замечательный там автопарк. Такую же задачу мы поставили и по Уфе, – отметил Радий Хабиров.

– Транспорт должен быть своевременным и комфортабельным, а все сервисы, которые предлагают транспортные компании – современными, – добавил врио главы.

– Ещё работа в этой части предстоит, но мы здесь существенно продвинулись, – считает он.

По его словам, в Уфе до конца года появится 240 новых автобусов частных перевозчиков. В этом квартале 100 автобусов большей вместимости также получит и «Башавтотранс». В течение года будут приобретены ещё 77 автобусов.Ралий Хабиров также сообщил, что за последние месяцы повысилась доступность и качество пассажирских перевозок. Выведены нелегалы с этого рынка.