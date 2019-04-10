Деньги за мусор: в России появятся фандоматы - автоматы для сбора использованной тары

Уже в этом году Российский экологический оператор (РЭО) запустит пилотный проект по созданию системы автоматов для сбора использованной тары. Об этом рассказал глава госкомпании Денис Буцаев.



Разработка получила название фандомат, данные устройства работают в нескольких европейских странах, сообщает сайт Newsbash.ru По словам Дениса Буцаева, горожанин опускает в автомат пустую упаковку, стеклянные бутылки, алюминиевую банку, а взамен получает деньги, равные стоимости тары. Первые фандоматы появятся в Нижнем Новгороде.При этом участники рынка неоднократно заявляли, что внедрение фандоматов в России будет способствовать увеличению объема переработанной упаковки на территории всей страны.