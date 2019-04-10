Деньги за мусор: в России появятся фандоматы - автоматы для сбора использованной тары
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Уже в этом году Российский экологический оператор (РЭО) запустит пилотный проект по созданию системы автоматов для сбора использованной тары. Об этом рассказал глава госкомпании Денис Буцаев.
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По словам Дениса Буцаева, горожанин опускает в автомат пустую упаковку, стеклянные бутылки, алюминиевую банку, а взамен получает деньги, равные стоимости тары. Первые фандоматы появятся в Нижнем Новгороде.
При этом участники рынка неоднократно заявляли, что внедрение фандоматов в России будет способствовать увеличению объема переработанной упаковки на территории всей страны.
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