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Деньги за мусор: в России появятся фандоматы - автоматы для сбора использованной тары

Добавлено: 10.04.19
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Рубрика: Экономика
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Деньги за мусор: в России появятся фандоматы - автоматы для сбора использованной тары

Уже в этом году Российский экологический оператор (РЭО) запустит пилотный проект по созданию системы автоматов для сбора использованной тары. Об этом рассказал глава госкомпании Денис Буцаев.

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Разработка получила название фандомат, данные устройства работают в нескольких европейских странах, сообщает сайт Newsbash.ru.

По словам Дениса Буцаева, горожанин опускает в автомат пустую упаковку, стеклянные бутылки, алюминиевую банку, а взамен получает деньги, равные стоимости тары. Первые фандоматы появятся в Нижнем Новгороде.

При этом участники рынка неоднократно заявляли, что внедрение фандоматов в России будет способствовать увеличению объема переработанной упаковки на территории всей страны.

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