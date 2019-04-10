В 4 районах Башкирии построят крупные животноводческие комплексы

Группа компаний «ЭкоНива» готова вложить 35 миллиардов рублей на возведение животноводческих комплексов на 16 тысяч коров в Ермекеевском, Бижбулякском и Белебеевском районах. Также в планах запуск молочноперерабатывающего завода мощностью 1100 тонн готовой продукции в день. Строительство первого комплекса уже ведётся вблизи деревни Семёно-Макарово.



«Животноводческий комплекс мы строим на 2 800 голов дойного стада, на 3 200 молодняка. Непосредственно в Башкирии такой первый, первая ласточка. Аналогичный объект строится в Оренбургской области. Ну и фактически такие объекты наша организация строит по всей России. В центральной полосе России, ну и здесь соответственно».

«Мы инвестиционный климат в Башкортостане оцениваем положительно. Уже привезли в республику первые 800 бурёнок, за которых получили субсидии без задержек. Это нам очень понравилось, сказанные нам слова подтвердились. Так же мы планируем получить субсидию по строительству и на приобретение сельскохозяйственной техники».

Аналогичные мегафермы расположены в Воронежской, Курской, Новосибирской, Калужской, Рязанской, Оренбургской и Тюменской областях и используют 480 тысяч гектаров земли. Ежедневно предприятия производят рекордные 2000 тонн молока в сутки. Проект компании на территории Башкортостана должен стать одним из лучших в России. Приход крупного инвестора даёт огромный импульс для развития села. Помимо создания рабочих мест в рамках республиканской адресной инвестиционной программы в селе Елань-Чишма начнётся строительство новой школы, детского сада, клуба, библиотеки и спортивного зала. Республика поможет инвестору с ремонтом подъездных путей и подводом электричества.