Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » В 4 районах Башкирии построят крупные животноводческие комплексы

В 4 районах Башкирии построят крупные животноводческие комплексы

Добавлено: 10.04.19
Просмотров: 97
Рубрика: Экономика
Комментарии (0)
Загрузка...
В 4 районах Башкирии построят крупные животноводческие комплексы

Группа компаний «ЭкоНива» готова вложить 35 миллиардов рублей на возведение животноводческих комплексов на 16 тысяч коров в Ермекеевском, Бижбулякском и Белебеевском районах. Также в планах запуск молочноперерабатывающего завода мощностью 1100 тонн готовой продукции в день. Строительство первого комплекса уже ведётся вблизи деревни Семёно-Макарово.

Радий Хабиров подписал соглашение о строительстве животноводческого комплекса в Ермекеевском районе

Читайте также:

Радий Хабиров подписал соглашение о строительстве животноводческого комплекса в Ермекеевском районе
Сергей Сидоренко, начальник участка:
«Животноводческий комплекс мы строим на 2 800 голов дойного стада, на 3 200 молодняка. Непосредственно в Башкирии такой первый, первая ласточка. Аналогичный объект строится в Оренбургской области. Ну и фактически такие объекты наша организация строит по всей России. В центральной полосе России, ну и здесь соответственно».
Аналогичные мегафермы расположены в Воронежской, Курской, Новосибирской, Калужской, Рязанской, Оренбургской и Тюменской областях и используют 480 тысяч гектаров земли. Ежедневно предприятия производят рекордные 2000 тонн молока в сутки. Проект компании на территории Башкортостана должен стать одним из лучших в России. Приход крупного инвестора даёт огромный импульс для развития села. Помимо создания рабочих мест в рамках республиканской адресной инвестиционной программы в селе Елань-Чишма начнётся строительство новой школы, детского сада, клуба, библиотеки и спортивного зала. Республика поможет инвестору с ремонтом подъездных путей и подводом электричества.

Николай Лукерин, директор производственного хозяйства:
«Мы инвестиционный климат в Башкортостане оцениваем положительно. Уже привезли в республику первые 800 бурёнок, за которых получили субсидии без задержек. Это нам очень понравилось, сказанные нам слова подтвердились. Так же мы планируем получить субсидию по строительству и на приобретение сельскохозяйственной техники».

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Новости партнера
Загрузка...
Читайте также
В Кушнаренковском районе построят животноводческий комплекс на 7 тысяч голов скота
Экономика
В Кушнаренковском районе построят животноводческий комплекс на 7 тысяч голов скота
Радий Хабиров подписал соглашение о строительстве животноводческого комплекса в Ермекеевском районе
Экономика
Радий Хабиров подписал соглашение о строительстве животноводческого комплекса в Ермекеевском районе
Башкирия подписала ряд соглашений в сфере АПК на 30 млрд рублей
Экономика
Башкирия подписала ряд соглашений в сфере АПК на 30 млрд рублей
В Кушнаренковском районе на строительство крупного животноводческого комплекса планируют затратить 9,6 млрд рублей
Экономика
В Кушнаренковском районе на строительство крупного животноводческого комплекса планируют затратить 9,6 млрд рублей
В Зианчуринском районе возрождают животноводческий комплекс
Экономика
В Зианчуринском районе возрождают животноводческий комплекс
В Калтасинском и Янаульском районах построят крупные животноводческие комплексы
Экономика
В Калтасинском и Янаульском районах построят крупные животноводческие комплексы
В Калтасинском и Бураевском районах появятся животноводческие комплексы по самым современным стандартам
Общество
В Калтасинском и Бураевском районах появятся животноводческие комплексы по самым современным стандартам
В Башкирии до конца года запустят вторую очередь завода комбикормов
Общество
В Башкирии до конца года запустят вторую очередь завода комбикормов
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: