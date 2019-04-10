В Уфе построят путепровод через железнодорожный переезд в поселке Зинино
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Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений города Уфа планирует строительство путепровода через популярный у водителей железнодорожный переезд в поселке Зинино. Государственный орган опубликовал тендер на разработку проектной документации по возведению транспортной развязки. На строительство нового объекта из бюджета столицы Башкирии потратят 49 миллионов рублей, сообщает сайт Newsbash.ru.
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