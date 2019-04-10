В Уфе построят путепровод через железнодорожный переезд в поселке Зинино

Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений города Уфа планирует строительство путепровода через популярный у водителей железнодорожный переезд в поселке Зинино. Государственный орган опубликовал тендер на разработку проектной документации по возведению транспортной развязки. На строительство нового объекта из бюджета столицы Башкирии потратят 49 миллионов рублей, сообщает сайт Newsbash.ru.



К такому решению пришли после многочисленных обращений жителей, так как этот участок дороги является проблемным. В часы-пик здесь образуется пробки, происходят несчастные случаи и смертельные ДТП. Согласно размещенному документу, строительство планируется провести в два этапа. Во-первых, будет обновлен участок от развязки с трассой М5 «Урал» до примыкания к Нагаевскому шоссе. И, во-вторых, проведут реконструкцию последнего до перекрёстка улиц Рощинской и Парковой. Исполнитель должен подготовить проект до 15 декабря.