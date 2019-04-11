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В Учалинском районе на торги выставили сельхозпредприятие «Агрофирма Байрамгул»

Добавлено: 11.04.19
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Рубрика: Экономика
Теги: Учалинский район
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В Учалинском районе на торги выставили сельхозпредприятие «Агрофирма Байрамгул»

Сельхозпредприятие «Агрофирма Байрамгул» в Учалинском районе Башкирии выставлено на продажу. Предприятие работает с 2005 года и является дочерним обществом АО Учалинский ГОК (входит в состав УГМК-Холдинг), сообщает сайт Newsbash.ru.

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Цена за комплекс площадью 54 тыс. кв. метров с племенными лошадьми и крупным рогатым скотом стартует от 250 миллионов рублей. Кроме молочной продукции, «Агрофирма «Байрамгул» производит мясо, в том числе баранину и конину, шерсть, кумыс и зерно.

Комплекс предприятий состоит из двух молочно-товарных ферм (введены в эксплуатацию в 2008 и 2012 годах), цеха по хранению и переработке продукции, подсобного хозяйства, автотракторного парка, пекарни и пилорамы. Площадь сельхозугодий ­­– около 12 тысяч гектаров.

Поголовье породистых коров в «Агрофирме Байрамгул» оценивается в 2 800 голов. Кроме того, компания развивает табунное коневодство. Агрофирме присвоен статус республиканского племзавода по разведению лошадей Башкирской породы.

«Агрофирма «Байрамгул» ежегодно занимает ведущие места по объему удоя на одну корову – порядка 8 400 кг и реализацией около 8 тысяч тонн молока.

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