Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » В России подписные цены на газеты и журналы вырастут на 20%

В России подписные цены на газеты и журналы вырастут на 20%

Добавлено: 15.04.19
Просмотров: 129
Рубрика: Экономика
Комментарии (0)
Загрузка...
В России подписные цены на газеты и журналы вырастут на 20%

Стоимость подписки на газеты и журналы может увеличиться на 20%. Связано это с повышением «Почтой России» тарифов на доставку прессы, сообщает сайт Newsbash.ru.

Госкомитет Башкирии опубликовал тарифы на услуги ЖКХ с 1 июля 2019 года

Читайте также:

Госкомитет Башкирии опубликовал тарифы на услуги ЖКХ с 1 июля 2019 года

«Повышение тарифов отразится на стоимости подписки на газеты и журналы, подорожание которой может достигнуть 20%», — передает «Коммерсант». При этом в издательских домах официального сообщения о росте тарифов пока не получали.

По мнению заместителя гендиректора ИД «Комсомольская правда» Ирины Дегтяревой, из-за повышения тарифов на подписку читатели начнут массово отказываться от печатной прессы. Издатели просят «Почту России» вернуть субсидию на подписку из госбюджета, которую почтовый оператор получал до 2014 года.


Ранее сообщалось, что «Почта России» повысит зарплаты более чем 200 тысячам сотрудников. Программа начнет действовать с 1 мая этого года и затронет на первом этапе 17 регионов.


Читайте также: ВГТРК получит 30 млн рублей на поддержание «объективного имиджа» властей Башкирии 

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Новости партнера
Загрузка...
Читайте также
Одна из уфимских газет перестанет выходить в печатном виде
Экономика
Одна из уфимских газет перестанет выходить в печатном виде
Госкомитет Башкирии опубликовал тарифы на услуги ЖКХ с 1 июля 2019 года
ЖКХ
Госкомитет Башкирии опубликовал тарифы на услуги ЖКХ с 1 июля 2019 года
Руководство Уфы продумывает возможность введения плавающих тарифов за проезд в автобусах
Экономика
Руководство Уфы продумывает возможность введения плавающих тарифов за проезд в автобусах
В России повысятся тарифы на сотовую связь
Потребитель
В России повысятся тарифы на сотовую связь
Стало известно, на сколько подорожают авиабилеты
Общество
Стало известно, на сколько подорожают авиабилеты
На должность главного редактора газеты «Башкортостан» утвержден Вадут Исхаков
Общество
На должность главного редактора газеты «Башкортостан» утвержден Вадут Исхаков
eBay не будет сотрудничать с "Почта России"
Общество / Это интересно
eBay не будет сотрудничать с "Почта России"
Как делают газеты
Общество / Это интересно
Как делают газеты
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: