В России подписные цены на газеты и журналы вырастут на 20%

Стоимость подписки на газеты и журналы может увеличиться на 20%. Связано это с повышением «Почтой России» тарифов на доставку прессы, сообщает сайт Newsbash.ru.



«Повышение тарифов отразится на стоимости подписки на газеты и журналы, подорожание которой может достигнуть 20%», — передает «Коммерсант». При этом в издательских домах официального сообщения о росте тарифов пока не получали.

По мнению заместителя гендиректора ИД «Комсомольская правда» Ирины Дегтяревой, из-за повышения тарифов на подписку читатели начнут массово отказываться от печатной прессы. Издатели просят «Почту России» вернуть субсидию на подписку из госбюджета, которую почтовый оператор получал до 2014 года.

Ранее сообщалось, что «Почта России» повысит зарплаты более чем 200 тысячам сотрудников. Программа начнет действовать с 1 мая этого года и затронет на первом этапе 17 регионов.