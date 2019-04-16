В Башкирии ремонт Бирского тракта обойдется кругленькую сумму
Комментарии (0)
Загрузка...
В Уфе запланирован ремонт дороги по Бирскому тракту. Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации города разместило соответствующую заявку на сайте госзакупок, сообщает сайт Newsbash.ru.
На выполнение работ из бюджета Уфы выделено 215 млн рублей. Заявки на участие в электронном аукционе принимаются до 6 мая.
Читайте также: в ряде районов Башкирии построят и отремонтируют 20 мостов
Новости партнера
Загрузка...
Читайте также
Экономика
В Уфе построят путепровод через железнодорожный переезд в поселке Зинино
Экономика
Башкирия в 2019 году по нацпроекту на ремонт дорог потратит 5,2 млрд рублей
ЖКХ
В Стерлитамаке ямочный ремонт теперь могут производить при температуре до минус 20 градусов
Экономика
Башкирия получит более 33 млн рублей на ремонт школьных спортзалов
ЖКХ
В Благовещенском районе Башкирии трасса отремонтированная за 67 млн рублей спустя год начала разрушаться
Общество
В ряде районов Башкирии построят и отремонтируют 20 мостов
Общество
В Нефтекамске на ремонт школ к новому учебному году потратят более 12 млн рублей
Общество
В Уфе на 17 перекрёстках появятся новые светофоры