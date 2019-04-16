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В Башкирии ремонт Бирского тракта обойдется кругленькую сумму

Добавлено: 16.04.19
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Рубрика: Экономика
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В Башкирии ремонт Бирского тракта обойдется кругленькую сумму

В Уфе запланирован ремонт дороги по Бирскому тракту. Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации города разместило соответствующую заявку на сайте госзакупок, сообщает сайт Newsbash.ru.

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В техническом задании указано, что нижний слой асфальта должен прослужить 5 лет, верхний – 4 года, бордюры – 2 года, люки и пешеходные ограждения – 3 года, дорожная разметка – не менее 6 месяцев. Ремонт проезжей части будет завершен до 25 октября этого года.

На выполнение работ из бюджета Уфы выделено 215 млн рублей. Заявки на участие в электронном аукционе принимаются до 6 мая.

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