12 июня в Уфе начнут строительство нового моста через Белую
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Первый камень будущего автодорожного моста через реку Белая в створе улицы Воровского заложат 12 июня. Об этом стало известно на правительственном совещании «Транспортный час» под председательством врио главы Башкирии Радия Хабирова, сообщает сайт Newsbash.ru.
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