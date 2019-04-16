12 июня в Уфе начнут строительство нового моста через Белую

Первый камень будущего автодорожного моста через реку Белая в створе улицы Воровского заложат 12 июня. Об этом стало известно на правительственном совещании «Транспортный час» под председательством врио главы Башкирии Радия Хабирова, сообщает сайт Newsbash.ru.

Новый мост станет соединительным для двух уже действующих. При этом к 2021 году на едином широком мосту будут работать 11 полос. В этом году республика получит из федерального центра 500 миллионов рублей на строительство объекта, еще 100 миллионов направит Дорожный фонд Башкортостана.