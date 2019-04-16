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12 июня в Уфе начнут строительство нового моста через Белую

Добавлено: 16.04.19
Просмотров: 130
Рубрика: Экономика
Теги: Уфа
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12 июня в Уфе начнут строительство нового моста через Белую

Первый камень будущего автодорожного моста через реку Белая в створе улицы Воровского заложат 12 июня. Об этом стало известно на правительственном совещании «Транспортный час» под председательством врио главы Башкирии Радия Хабирова, сообщает сайт Newsbash.ru.

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Новый мост станет соединительным для двух уже действующих. При этом к 2021 году на едином широком мосту будут работать 11 полос. В этом году республика получит из федерального центра 500 миллионов рублей на строительство объекта, еще 100 миллионов направит Дорожный фонд Башкортостана.

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