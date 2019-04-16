Размер пособия по безработице в Башкирии составил 5 804 рубля

Средний размер пособия по безработице в Башкирии составил в марте 5 804 рубля, или 62% от величины прожиточного минимума для трудоспособного населения. Об этом сообщили в республиканском Минтруде.



«Доля получателей пособия по безработице в минимальном размере составила в регионе 39,4%, максимальном — 33,8%», — сообщила пресс-секретарь ведомства Роза Кузьменко. По последним данным, численность безработных в Башкирии в соответствии со стандартами Международной организации труда составляет 86,7 тысячи человек. Из них более 23,4 тысячи — официально зарегистрированные безработные.

Численность экономическим активного населения в республике по данным выборочных обследований рабочей силы за ноябрь 2018 года — январь 2019-го превышает 1,9 млн человек.