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Размер пособия по безработице в Башкирии составил 5 804 рубля

Добавлено: 16.04.19
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Рубрика: Экономика
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Размер пособия по безработице в Башкирии составил 5 804 рубля

Средний размер пособия по безработице в Башкирии составил в марте 5 804 рубля, или 62% от величины прожиточного минимума для трудоспособного населения. Об этом сообщили в республиканском Минтруде.

В Башкирии с начала 2019 года максимальный размер пособия по безработице составит составит 9200 рублей

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В Башкирии с начала 2019 года максимальный размер пособия по безработице составит составит 9200 рублей
«Доля получателей пособия по безработице в минимальном размере составила в регионе 39,4%, максимальном — 33,8%», — сообщила пресс-секретарь ведомства Роза Кузьменко. По последним данным, численность безработных в Башкирии в соответствии со стандартами Международной организации труда составляет 86,7 тысячи человек. Из них более 23,4 тысячи — официально зарегистрированные безработные.
Численность экономическим активного населения в республике по данным выборочных обследований рабочей силы за ноябрь 2018 года — январь 2019-го превышает 1,9 млн человек.

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