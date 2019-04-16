С 1 мая социальные пособия будут переводиться исключительно на карты «Мир»

«Мир» добрался и до льготников. Правительство России перевело выплаты социальных пособий на карты отечественной платежной системы. С 1 мая все ежемесячные выплаты должны будут переводиться исключительно на карты «Мир», сообщает сайт Newsbash.ru.

Социальным службам согласно документу, подписанному в кабинете министров, нужно обеспечить перевод и обмен карт граждан. Банки в свою очередь также должны запустить процесс обмена пластика Visa и MasterCard, на которые сейчас переводят социальные пособия.Получателям также напоминают, что обслуживание карт системы «Мир» абсолютно бесплатно. Отметим, что с 1 июля прошлого года на «Мир» перевели и всех бюджетников. С охватом льготников можно будет смело сказать, что все государственные деньги переводятся только на отечественные карты.