В Стерлитамакском районе откроется предприятие по выпуску многослойной асептической упаковки

В селе Большой Куганак Стерлитамакского района откроется предприятие по выпуску многослойной асептической упаковки для молочной и жидкой пищевой продукции. Монтаж оборудования начнется в мае-июне 2019 года. В производство вложат 1,8 млрд рублей, сообщает сайт Newsbash.ru.



Всего завод даст 110 рабочих мест. По словам представителей инвестора, ООО «Стерэкс Пак», продукция завода займёт до 12% российского рынка пищевой упаковки. Кроме того, ее можно будет поставлять на экспорт в Казахстан и страны Средней Азии.