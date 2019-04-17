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В Стерлитамакском районе откроется предприятие по выпуску многослойной асептической упаковки

Добавлено: 17.04.19
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Рубрика: Экономика
Теги: Стерлитамакский район
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В Стерлитамакском районе откроется предприятие по выпуску многослойной асептической упаковки

В селе Большой Куганак Стерлитамакского района откроется предприятие по выпуску многослойной асептической упаковки для молочной и жидкой пищевой продукции. Монтаж оборудования начнется в мае-июне 2019 года. В производство вложат 1,8 млрд рублей, сообщает сайт Newsbash.ru.

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Всего завод даст 110 рабочих мест. По словам представителей инвестора, ООО «Стерэкс Пак», продукция завода займёт до 12% российского рынка пищевой упаковки. Кроме того, ее можно будет поставлять на экспорт в Казахстан и страны Средней Азии.

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