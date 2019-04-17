В Стерлитамакском районе откроется предприятие по выпуску многослойной асептической упаковки
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В селе Большой Куганак Стерлитамакского района откроется предприятие по выпуску многослойной асептической упаковки для молочной и жидкой пищевой продукции. Монтаж оборудования начнется в мае-июне 2019 года. В производство вложат 1,8 млрд рублей, сообщает сайт Newsbash.ru.
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