В 2019 году в 6 районах Башкирии сдадут новые бассейны

В 2019 году в Башкирии сдадут бассейны в Альшеевском, Аургазинском, Куюргазинском, Фёдоровском, Хайбуллинском и Шаранском районах. Об этом рассказал врио главы РБ Радий Хабиров на встрече с президентом Всероссийской федерации плавания Владимиром Сальниковым, сообщает сайт Newsbash.ru.

В Уфе новые бассейны откроются на улице Тухвата Янаби в Инорсе и в Центре спортивной подготовки на улице Камышлинской.Владимир Сальников отметил, что можно организовать всеобщее обучение детей плаванию с малого возраста – по его словам, это не только забота о здоровье, но и шанс в будущем спасти чью-то жизнь.