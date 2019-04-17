Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » В 2019 году в 6 районах Башкирии сдадут новые бассейны

В 2019 году в 6 районах Башкирии сдадут новые бассейны

Добавлено: 17.04.19
Просмотров: 154
Рубрика: Экономика
Комментарии (0)
Загрузка...
В 2019 году в 6 районах Башкирии сдадут новые бассейны

В 2019 году в Башкирии сдадут бассейны в Альшеевском, Аургазинском, Куюргазинском, Фёдоровском, Хайбуллинском и Шаранском районах. Об этом рассказал врио главы РБ Радий Хабиров на встрече с президентом Всероссийской федерации плавания Владимиром Сальниковым, сообщает сайт Newsbash.ru.

«Уфа-Арена» станет площадкой для открытия Летних Международных детских игр

Читайте также:

«Уфа-Арена» станет площадкой для открытия Летних Международных детских игр
В Уфе новые бассейны откроются на улице Тухвата Янаби в Инорсе и в Центре спортивной подготовки на улице Камышлинской.

Владимир Сальников отметил, что можно организовать всеобщее обучение детей плаванию с малого возраста – по его словам, это не только забота о здоровье, но и шанс в будущем спасти чью-то жизнь.
Читайте также: в Башкирии на уроках физкультуры предлагают ввести уроки плавания

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Новости партнера
Загрузка...
Читайте также
В Туймазах и Дюртюлях в 2019 году откроются новые детские поликлиники
Здравоохранение
В Туймазах и Дюртюлях в 2019 году откроются новые детские поликлиники
В Башкирии школьников заставляли сдавать ЕГЭ в соседних районах
Образование
В Башкирии школьников заставляли сдавать ЕГЭ в соседних районах
«Уфа-Арена» станет площадкой для открытия Летних Международных детских игр
Спорт
«Уфа-Арена» станет площадкой для открытия Летних Международных детских игр
Радий Хабиров поручил разобраться с отсутствием управлений сельского хозяйства в некоторых районах
Политика
Радий Хабиров поручил разобраться с отсутствием управлений сельского хозяйства в некоторых районах
В Башкирии спортсменов поддержат строительством двух спортивных комплексов
Спорт
В Башкирии спортсменов поддержат строительством двух спортивных комплексов
Радий Хабиров проблему дольщиков намерен решать в ручном режиме
Политика
Радий Хабиров проблему дольщиков намерен решать в ручном режиме
В Башкирии на уроках физкультуры предлагают ввести уроки плавания
Образование
В Башкирии на уроках физкультуры предлагают ввести уроки плавания
Минюст утвердил сроки проведения ЕГЭ в 2015 году
Образование
Минюст утвердил сроки проведения ЕГЭ в 2015 году
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: