В 2019 году в 6 районах Башкирии сдадут новые бассейны
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В 2019 году в Башкирии сдадут бассейны в Альшеевском, Аургазинском, Куюргазинском, Фёдоровском, Хайбуллинском и Шаранском районах. Об этом рассказал врио главы РБ Радий Хабиров на встрече с президентом Всероссийской федерации плавания Владимиром Сальниковым, сообщает сайт Newsbash.ru.
Владимир Сальников отметил, что можно организовать всеобщее обучение детей плаванию с малого возраста – по его словам, это не только забота о здоровье, но и шанс в будущем спасти чью-то жизнь.Читайте также: в Башкирии на уроках физкультуры предлагают ввести уроки плавания
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