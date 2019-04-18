В Башкирии появятся несколько новых газозаправочных станций

Новые газозаправочные станции появятся в Уфе, в Нефтекамске и в Кармаскалах – уже подобраны соответствующие земельные участки. Речь об этом шла во время прошедшей накануне встречи Радия Хабирова с руководителем «Газпрома» Алексеем Миллером, сообщает сайт Newsbash.ru.



В настоящий момент в Башкирии насчитывается 14 автомобильных газовых заправок, в том числе 4 – в Уфе. Также есть 2 модуля для заправки газом. Пока это вся газовая заправочная сеть на территории Башкирии.По заверениям представителей «Газпрома», они намерены продолжать строительство газозаправочных станций в регионе.