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В Башкирии появятся несколько новых газозаправочных станций

Добавлено: 18.04.19
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Рубрика: Экономика
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В Башкирии появятся несколько новых газозаправочных станций

Новые газозаправочные станции появятся в Уфе, в Нефтекамске и в Кармаскалах – уже подобраны соответствующие земельные участки. Речь об этом шла во время прошедшей накануне встречи Радия Хабирова с руководителем «Газпрома» Алексеем Миллером, сообщает сайт Newsbash.ru.

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В настоящий момент в Башкирии насчитывается 14 автомобильных газовых заправок, в том числе 4 – в Уфе. Также есть 2 модуля для заправки газом. Пока это вся газовая заправочная сеть на территории Башкирии.По заверениям представителей «Газпрома», они намерены продолжать строительство газозаправочных станций в регионе.

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