В Башкирии появятся несколько новых газозаправочных станций
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Новые газозаправочные станции появятся в Уфе, в Нефтекамске и в Кармаскалах – уже подобраны соответствующие земельные участки. Речь об этом шла во время прошедшей накануне встречи Радия Хабирова с руководителем «Газпрома» Алексеем Миллером, сообщает сайт Newsbash.ru.
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