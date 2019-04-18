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В Башкирии из средств Дорожного фонда отремонтируют дороги в трех районах

Добавлено: 18.04.19
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Рубрика: Экономика
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В Башкирии из средств Дорожного фонда отремонтируют дороги в трех районах

В Башкирии за счет Дорожного фонда в этом году отремонтируют дороги в трех муниципалитетах. Председатель Госкомтранса РБ Тимур Мухаметьянов подписал соглашения о предоставлении субсидий Кушнаренковскому, Буздякскому и Благоварскому районам, сообщает сайт Newsbash.ru.

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Сообщается, что в Кушнаренковском районе отремонтируют дорогу Карача-Елга – Старая Муртаза и улиц Большевистская в селе Кушнаренково; в Благоварском районе – дорогу Удрякбаш – Шамеево с подъездом к деревни Куллекул; в Буздякском районе – улицы Российская и Шайхутдинова в селе Буздяк, улицу Центральная в селе Арсланово, улицу Болотная в деревне Ураново, улица Речная в селе Каран, улица Центральная в селе Старотавларово.

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