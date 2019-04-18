В Башкирии из средств Дорожного фонда отремонтируют дороги в трех районах
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В Башкирии за счет Дорожного фонда в этом году отремонтируют дороги в трех муниципалитетах. Председатель Госкомтранса РБ Тимур Мухаметьянов подписал соглашения о предоставлении субсидий Кушнаренковскому, Буздякскому и Благоварскому районам, сообщает сайт Newsbash.ru.
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