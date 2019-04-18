В Башкирии УМПО получит полмиллиарда рублей на цифровизацию производства

Наблюдательный совет Фонда развития промышленности одобрил первый заем по программе «Цифровизация промышленности». Полмиллиарда рублей получит уфимское мотостроительное производственное объединение. Эти деньги пойдут на создание единого информационного пространства и планирование производства новейшего гражданского авиационного двигателя, сообщили в пресс-службе Минпромторга России, сообщает сайт Newsbash.ru.

— Мы разработали программу «Цифровизация промышленности» для того, чтобы помочь промышленным предприятиям с внедрением программных и технологических решений и оптимизацией производственных процессов. На решение этих задач ФРП предоставляет займы по ставке 5% годовых, а в случае, если заемщик использует отечественное программное обеспечение или привлекает в качестве исполнителя российского системного интегратора, ставка составит 1%, — рассказал председатель Наблюдательного совета ФРП, Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.

Новое цифровое решение позволит планировать и систематизировать все производственные операции, получать актуальную и оперативную информацию о ходе выполнения программы, оптимизировать бизнес-процессы и повысить эффективность управления качеством продукции. Проект будет готов к реализации до 2021 года.