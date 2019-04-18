В Башкирии УМПО получит полмиллиарда рублей на цифровизацию производства
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Наблюдательный совет Фонда развития промышленности одобрил первый заем по программе «Цифровизация промышленности». Полмиллиарда рублей получит уфимское мотостроительное производственное объединение. Эти деньги пойдут на создание единого информационного пространства и планирование производства новейшего гражданского авиационного двигателя, сообщили в пресс-службе Минпромторга России, сообщает сайт Newsbash.ru.
— Мы разработали программу «Цифровизация промышленности» для того, чтобы помочь промышленным предприятиям с внедрением программных и технологических решений и оптимизацией производственных процессов. На решение этих задач ФРП предоставляет займы по ставке 5% годовых, а в случае, если заемщик использует отечественное программное обеспечение или привлекает в качестве исполнителя российского системного интегратора, ставка составит 1%, — рассказал председатель Наблюдательного совета ФРП, Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.
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