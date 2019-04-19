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В Башкирии погибло 30 процентов озимой ржи

Добавлено: 19.04.19
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Рубрика: Экономика
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В Башкирии погибло 30 процентов озимой ржи

В Башкирии могут ввести режим ЧС из-за гибели озимой пшеницы. Сейчас специалисты Министерства сельского хозяйства оценивают потери, сообщает сайт Newsbash.ru.

Как сообщает «Интерфакс-Поволжье» со ссылкой на замминистра Ирика Суракова, в некоторых районах гибель озимой пшеницы составляет 30%. К таким неблагоприятным территориям относят Чишминский, Благоварский, Буздякский и Кармаскалинский районы.

Изначально ожидалось, что гибель озимых в республике не превысит 7%, а максимальные показатели будут ниже 15%. По мнению аграриев, культуры погибли из-за неблагоприятной погоды и болезней. Если Башкирия все-таки решит ввести режим ЧС, то сможет получить компенсацию из федерального бюджета за потерянный урожай, как это было в прошлом году.

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