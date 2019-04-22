Жители Башкирии стали активно жаловаться на задолженность по зарплате
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И.о. министра семьи, труда и социальной защиты населения РБ Михаил Мельников представил доклад «О мерах по погашению просроченной задолженности по заработной плате», сообщает сайт Newsbash.ru.
В результате деятельности Республиканской межведомственной комиссии с начала года удалось погасить задолженность по заработной плате работникам 57 организаций на сумму более 202 миллионов рублей.
Михаил Мельников обратился к врио Главы республики Радию Хабирову:
— После вашего призыва в декабре произошел всплеск активности граждан, перед которыми имеется задолженность. Раньше они боялись потерять работу и терпеливо ждали. А сейчас активно сообщают о задолженностях. Это позволяет видеть объективную картину.Радий Хабиров ответил:
— Мы же договорились, что уменьшаем задолженность, а не увеличиваем. Значит, где-то мы не дорабатываем.
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