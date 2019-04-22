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Жители Башкирии стали активно жаловаться на задолженность по зарплате

Добавлено: 22.04.19
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Рубрика: Экономика
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Жители Башкирии стали активно жаловаться на задолженность по зарплате

И.о. министра семьи, труда и социальной защиты населения РБ Михаил Мельников представил доклад «О мерах по погашению просроченной задолженности по заработной плате», сообщает сайт Newsbash.ru.

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Он рассказал, что по данным Гострудинспекции задолженность на 17 апреля текущего года по 105 организациям составила 609 миллионов рублей. На сегодняшнюю дату задолженность снижена до 594 миллионов. По сравнению с 1 января, задолженность выросла на 30 миллионов за счет двух предприятий — «Нефтепроводмонтаж» и «Нефтепроводмеханизация». Количество организаций-должников снизилось со 148-ми на 1 января 2018 года до 95-ти на 1 апреля текущего года. В шести организациях задолженность превысила 25 миллионов.

В результате деятельности Республиканской межведомственной комиссии с начала года удалось погасить задолженность по заработной плате работникам 57 организаций на сумму более 202 миллионов рублей.

Михаил Мельников обратился к врио Главы республики Радию Хабирову:
— После вашего призыва в декабре произошел всплеск активности граждан, перед которыми имеется задолженность. Раньше они боялись потерять работу и терпеливо ждали. А сейчас активно сообщают о задолженностях. Это позволяет видеть объективную картину.
Радий Хабиров ответил:
— Мы же договорились, что уменьшаем задолженность, а не увеличиваем. Значит, где-то мы не дорабатываем.

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