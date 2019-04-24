Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » В Уфе представители Efes намерены расширить пивоваренное производство

В Уфе представители Efes намерены расширить пивоваренное производство

Добавлено: 24.04.19
Просмотров: 114
Рубрика: Экономика
Теги: Уфа
Комментарии (0)
Загрузка...
В Уфе представители Efes намерены расширить пивоваренное производство

Представитель пивоваренной компании AB InBev Efes Дмитрий Шпаков заявил, что в Башкирии планируется расширение производства, сообщает сайт Newsbash.ru.

В Абзелиловском районе Башкирии будет построен цементный завод

Читайте также:

В Абзелиловском районе Башкирии будет построен цементный завод
Накануне в ходе встречи с руководителем республики Радием Хабировым он сообщил, что компания будет увеличивать инвестиции и создавать новые рабочие места.Шпаков отметил, что одно рабочее место на пивоваренном заводе дает 10 рабочих мест в смежных сферах.

Он подчеркнул и пользу для бюджета Башкирии – 100% акцизов поступают в региональную казну. В 2018 году республика получила от компании 4 млрд рублей.

В Уфе заводы Efes расположены на улице Трамвайной.

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Новости партнера
Загрузка...
Читайте также
В Абзелиловском районе Башкирии будет построен цементный завод
Экономика
В Абзелиловском районе Башкирии будет построен цементный завод
Депутаты Госсобрания приняли бюджет Башкортостана на 2019 год
Экономика
Депутаты Госсобрания приняли бюджет Башкортостана на 2019 год
В Абзелиловском районе строится завод сухих цементных смесей
Экономика
В Абзелиловском районе строится завод сухих цементных смесей
Китай вложит в Башкирию 19 млрд рублей
Общество
Китай вложит в Башкирию 19 млрд рублей
Завод по производству кислоты в Благовещенске реконструируют за 5 миллиардов рублей
Общество
Завод по производству кислоты в Благовещенске реконструируют за 5 миллиардов рублей
Башкирия выделит еще 1,5 млрд рублей на крупные единовременные выплаты молодым семьям Башкирии при рождении первенца
Общество
Башкирия выделит еще 1,5 млрд рублей на крупные единовременные выплаты молодым семьям Башкирии при рождении первенца
Башкирия может полностью отказаться от федеральных дотаций
Общество
Башкирия может полностью отказаться от федеральных дотаций
В Башкирии построят комбикормовый завод и селекционно-генетический центр
Общество
В Башкирии построят комбикормовый завод и селекционно-генетический центр
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: