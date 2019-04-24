В Уфе представители Efes намерены расширить пивоваренное производство
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Представитель пивоваренной компании AB InBev Efes Дмитрий Шпаков заявил, что в Башкирии планируется расширение производства, сообщает сайт Newsbash.ru.
Он подчеркнул и пользу для бюджета Башкирии – 100% акцизов поступают в региональную казну. В 2018 году республика получила от компании 4 млрд рублей.
В Уфе заводы Efes расположены на улице Трамвайной.
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