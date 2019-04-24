В Уфе представители Efes намерены расширить пивоваренное производство

Представитель пивоваренной компании AB InBev Efes Дмитрий Шпаков заявил, что в Башкирии планируется расширение производства, сообщает сайт Newsbash.ru.



Накануне в ходе встречи с руководителем республики Радием Хабировым он сообщил, что компания будет увеличивать инвестиции и создавать новые рабочие места.Шпаков отметил, что одно рабочее место на пивоваренном заводе дает 10 рабочих мест в смежных сферах.Он подчеркнул и пользу для бюджета Башкирии – 100% акцизов поступают в региональную казну. В 2018 году республика получила от компании 4 млрд рублей.В Уфе заводы Efes расположены на улице Трамвайной.